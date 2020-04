केरळनंतर महाराष्ट्रातील या शहरात स्वॅब नमुन्यांची तपासणी होणार

उल्हासनगर : कोरोना संसर्ग हा घशातील द्रव्याशी संबंधित असून त्याचे स्वॅब नमूने तपासण्याची पहिली कॅबिन केरळने तयार केली आहे.तशीच दुसरी मशीन ही उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या वतीने तयार करण्यात आली आहे.आरोग्य उपसंचालकांनी या मशीनची पाहणी केली असून कोरोनाच्या लढाईवर मात करण्यासाठी ईन-ऍक्शन असलेले आयुक्त सुधाकर देशमुख यांची तारीफ केली आहे. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा घशात असणारा कफ,थुंकी याची तपासणी स्वॅब या सुरक्षित कॅबिनमध्ये केली जाते.एका बारीक यंत्राद्वारे घशातील द्रव काढून त्याची तपासणी कॅबिन मधील लॅबमध्ये केली जाते.त्यात कोरोनाची लक्षणे,निगेटिव्ह,पॉझिटिव्ह याचे निदान समोर येते.केरळने हा पहिला प्रयोग केला असून त्याच धर्तीवर आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्या पुढाकाराने उल्हासनगरातील नेहरू चौकात स्वॅब नमूने तपासणी कॅबिन तयार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य उपसंचालक गौरी राठोड यांनी या कॅबिनची पाहणी केली आहे. यावेळी आयुक्त सुधाकर देशमुख,शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयाचे डॉ. सुधाकर शिंदे, जाफर तडवी,भावना तेलंग,पालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. सुहास मोहनाळकर,डॉ.राजा रिझवानी, मेडिकल असोसिएशनचे डॉ.प्रकाश कौरानी उपस्थित होते.गौरी राठोड यांनी शासकीय महिला प्रसूतिगृहाचे कोविड-19 या रुग्णालयाला देखील भेट दिली.

