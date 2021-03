सीबीआयची मुंबईत मोठ्या आधिकाऱ्याच्या घरावर छापेमारी

Saradha Ponzi scam : पश्चिम बंगालमधील शारदा कंपनीच्या चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं सोमवारी मुंबईत सहा ठिकाणी छापेमारी केली. सीबीआयनं तीन मोठ्या आधिकाऱ्याच्या घरी आणि कार्यालयात छापेमारी केली आहे. या आधिकांचा कोलकातामधील शारदा कंपनीच्या चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करण्यात येत आहे. २००९ ते २०१३ या कालावधीत हे तिन्ही सीईबीआय (SEBI) आधिकारी कोलकातामध्ये कार्यरत होते.

CBI is conducting raids at 6 locations - the residence and office premises of three senior SEBI officials - in Mumbai, in connection with Saradha Ponzi scam. The officials' role came under the scanner during their posting in Kolkata offices during 2009-2013. Details awaited.