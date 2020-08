'संदीपसिंह आणि भाजपच्या संबधांबाबत चौकशी करण्याची सीबीआयला विनंती'; गृहमंत्री अनिल देशमुखांची माहिती

मुंबई - सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात रोज वेगवेगळ्या बाबी समोर येत आहेत. त्यात राजकीय प्रतिनिधीनी उडी घेतल्या नंतर या प्रकरणाची आता जोरदार चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणात चौकशीच्या कक्षेत असलेल्या संदिपसिंह या तरुणाची आणि भाजपच्या नेत्यांच्या संबधांचा तपास करण्याची मागणी कॉंग्रेसने केली होती. याप्रकरणी आज राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी सीबीआय तपास करत आहे. याप्रकरणी आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप देखील सुरु झालेत. 'सुशांतसिंग प्रकरणाशी जोडला गेलेला संदीपसिंह आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील घनिष्ट संबंध आता उघड होताहेत. या संदिप सिंहनं भाजप कार्यालयाशी तब्बल 53 वेळा फोन केले असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे'.

ती खरी असल्यास भाजपा कार्यालयातील ‘तो’ बॉस कोण आणि भाजपाची संदीप सिंहशी एवढी जवळीक कशी? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी सचिन सावंत यांच्याकडून करण्यात आली आहे.या प्रकरणी कॉंग्रेसच्या शिष्ठमंडळाने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली आणि याबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यावर अनिल देशमुख यांनी प्रतिक्रीया दिली.

Today Congress delegation met me and demanded an inquiry in the relationship between Sandip Ssingh, who made PM Modi's biopic, & BJP; also his connection with drugs. We are forwarding this request to CBI: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh pic.twitter.com/WpIX2YjRmr