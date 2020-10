लोकल सुरु करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचं उत्तर

मुंबईः कोविड-19 च्या नियमांचे पालन करून नियोजित वेळेत सरसकट लोकल प्रवासाला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनाला पाठवला. यासंबंधित मध्य, पश्चिम रेल्वे आणि रेल्वे पोलिस आयुक्तांना सुद्धा तसे पत्र दिले. राज्यसरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावाला पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने उत्तर दिले आहे. या प्रस्तावावर विचार विनिमय करून रेल्वेकडे त्यांचे मत राज्य सरकारने मागितले होते.

सोशल डिस्टसिंगच्या नियमांचे पालन करून उपनगरीय रेल्वे सेवेची क्षमता वाढवण्यास रेल्वे नेहमीच तयार आहे. या अतिरिक्त सेवा पुरवण्यासाठी रेल्वे राज्य सरकारसोबत काम करत आहे. त्याच्यासोबत सल्लामसलत करून निर्णय घेणार,

असे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने संयुक्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

Railways has always been ready to augment/enhance Suburban Services keeping social distancing norms.

We are working closely with Govt. of Maharashtra to provide these additional services after consultation with them.@RailMinIndia @PiyushGoyalOffc