अरेरे! मध्य रेल्वे पुन्हा ठप्प, चाकरमान्यांचा खोळंबा

मुंबई : चाकरमानी कामाला निघायच्या वेळीच रेल्वे वाहतूक विस्कळीत होण्याची परिस्थिती काही नवीन नाही. अशाच प्रकारे आज (ता. 9) सकाळी-सकाळीही चाकरमान्यांना ठप्प झालेल्या मध्य रेल्वेला तोंड द्यावे लागले. टिटवाळा-खडवली ट्रॅकवर रेल्वे रूळाला तडा गेल्याने ही रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली आहे.

Khadvali-Titwala @Central_Railway

Rail fracture reported by Keyman /Patrolman at 8.50am. Traffic restored at 9.18am.

Repercussions: UP line traffic Asangaon, Kasara Suburban trains and 22102,12110 mail exp.

— Shivaji Sutar (@ShivajiIRTS) January 9, 2020