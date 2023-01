By

मुंबई : उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी यांची नुकतीच युती झाली. यापार्श्वभूमीवर किंचित सेना आणि वंचित सेना असा उल्लेख भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. (Chandrashekhar Bawankules attacked on alliance of Uddhav Thackeray and Prakash Ambedkar)

बावनकुळे म्हणाले, "मी वारंवार सांगतोय की किंचित सेना आणि वंचित सेना एकत्र होणं हे महाविकास आघाडीच्या घटकदलांना मान्य नाही. नाना पटोलेही यावर बोललेत, आम्हाला हे मान्य नाही. त्यामुळं या युतीवर महाविकास आघाडी निर्णय घेईल. पण किंचित सेना आणि वंचित सेना एकत्र आले तरीही भाजप आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली सरकारला अडचण नाही"

"यापूर्वीही आमच्याविरोधात सर्व एकत्र होते तरीही आम्ही साडेचार हजारांवर ग्रामपंचायती जिंकल्या, आता आम्ही विधानपरिषदेच चांगली लढत देतोय. मागच्यापेक्षा यावेळी आम्ही सर्व विभागांमध्ये चांगली लढत देतो आहोत. माझा दावा आहे की, सहा वर्षांपूर्वीच्या स्थितीचा जागानिहाय जर तुम्ही अनुमान काढला तर आम्ही पुढे गेलेलो दिसू, या महाराष्ट्रात परिवर्तन घडत आहे", अशा शब्दांत बावनकुळेंनी यावर भाष्य केलं आहे.

उद्या लोकसभा निवडणुका झाल्या तर....

सी-वोटरचा सर्व्हे झाला यामध्ये आत्ता जर लोकसभा निवडणुका झाल्या तर भाजप आणि शिंदे गटाला १४ जागा मिळतील तर महाविकास आघाडीला ३४ जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले, "आम्ही सर्वेच्या आधारे कधीच राजकारण करत नाही, वस्तुस्थितीवर आधारीत राजकारण करतो. यापूर्वी २०१४ आणि २०१९ मध्ये सी-व्होटरचे सर्व्हे आले होते ते आपल्या समोर आहेत. मी दावा करतो की, उद्या जरी निवडणुका झाल्या तरी ५१ टक्के मत घेऊन भाजप ४४ प्लस झाल्याशिवाय राहणार नाही"