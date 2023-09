Tahawwur Rana: मुंबई हल्लाप्रकरणी तहव्वूर राणाविरुद्ध आरोपपत्र दाखल; पोलिसांना मिळाला नवा पुरावा

By

मुंबई : पाकिस्तानी वंशाचा कॅनडाचा उद्योगपती तहव्वूर राणा याच्याविरुद्ध मुंबईवरील २००८च्या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी विशेष न्यायालयात आज ४०० पानी आरोपपत्र सादर केले. या प्रकरणातील हे आतापर्यंतचे चौथे आरोपपत्र आहे. राणा हा सध्या अमेरिकेतील कोठडीत बंद आहे. आज पोलिसांनी हे आरोपपत्र न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीसमोर सादर केल्यानंतर त्याची तपासणी झाल्यानंतर ते उद्या न्यायालयासमोर येण्याची शक्यता आहे. (Chargesheet filed against Tahawwur Rana in Mumbai attack case Police found new evidence)

नवे पुरावे मिळाले

२००८ च्या कसाब हल्याच्यावेळी राणाने या अतिरेक्यांना सहाय्य केल्यासंदर्भात त्याच्याविरुद्ध युएपीए कायद्याचे कलम ३९ अ लावण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. राणाविरुद्ध काही जणांची विधानं तसेच काही कागदपत्रे पुरावे यांच्याआधारे आम्हाला त्याच्याविरुद्ध नवा पुरावा मिळाल्यामुळं ही पावलं उचलण्यात आल्याचं पोलिसांचं म्हणणे आहे.

हेडलीचा सहाय्यक

बासष्ट वर्षाचा राणा याचा ताबा भारतीय तपास यंत्रणांकडे देण्यास अमेरिकेतील न्यायालयाने यावर्षी मे महिन्यात परवानगी दिली आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्यात त्या आदेशावर स्थगिती देखील आली आहे. मुंबईवरील हल्ल्याचा एक सूत्रधार अमेरिकी-पाकिस्तानी अतिरेकी डेव्हीड कोलमन हेडली याचा राणा हा सहाय्यक असल्याचं सांगितलं जातं.

मुंबई हल्ल्यात १६६ व्यक्तींचा झाला होता मृत्यू

मुंबईवर कसाबसह दहा अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात १६६ व्यक्ती मरण पावल्या होत्या. या हल्ल्यात मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी तब्बल साठ तास वेठीस धरण्यात आली होती. यातील केवळ अजमल कसाब या अतिरेक्याला जिवंत पकडून त्यानंतर त्याच्यावर खटला चालवून त्याला फाशी देण्यात आले होते.