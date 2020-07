नवऱ्याच्या गाडीत पाहिलं 'ती'ला आणि बायकोने केली आख्खी मुंबई जॅम...

मुंबई - मुंबईतील ट्रॅफिक आणि मुंबईच्या ट्रॅफिक जॅमबद्दल वेगळं काही सांगायला नको. मुंबईत पावसामुळे, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे, अपघातामुळे, नाकाबंदीमुळे, अनेक ठिकाणी बॉटल नेक असल्याने, अनेकदा दोन वाहनचालकांच्या भांडणामुळे ट्रॅफिक जॅम झाल्याचं आपण पाहिलंय, वाचलंय आणि अनेकांनी अनुभवलं देखील आहे. मात्र सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होतोय. हा व्हिडीओ मुंबईतील रस्त्यावर आणखी एका नव्या पद्धतीने कसा ट्रॅफिक जॅम होऊ शकतो हे सांगणारा आहे. हा व्हिडीओ शनिवारचा आहे. शनिवारी मुंबईतील पेडर रोडवर एक मोठा फॅमिली ड्रामा पाहायला मिळाला.

नक्की झालं काय ?

एका दाम्पत्यामध्ये मोठं भांडण या व्हिडिओत पाहायला मिळतंय. यामध्ये एक तरुण काळ्या रंगाच्या गाडीतून जाताना पाहायला मिळतोय. या कारमध्ये हा तरुण आणि एक महिला देखील आहे. या काळ्या रंगाच्या गाडीमागून एक पांढऱ्या रंगाची गाडी येताना पाहायला मिळतेय. ही पांढऱ्या रंगाची गाडी एक महिला चालवताना पाहायला मिळते. क्षणात ही पांढरी गाडी काळ्या गाडीसमोर येते आणि काळ्या गाडीला अडवते आणि सुरु होतो मुंबईच्या रस्त्यावर फॅमिली ड्रामा. मिळालेल्या माहितीनुसार काळ्या रंगाच्या कारमध्ये पांढऱ्या कारमध्ये असलेल्या महिलेचा पती होता. या महिलेने या माणसाला बाहेर येण्यास सांगितलं मात्र ही व्यक्ती ऐकत नाही हे पाहून ही महिला थेट कारच्या बॉनेटवर चढून स्वतःच्या चपलेने काचा बडवायला लागली. या सगळ्या फॅमिली ड्राम्याने पेडर रोडवर मात्र एका लेनमध्ये पूर्ण ट्रॅफिक जॅम झाला.

