MNS Group Clashes : नवी मुंबईत मनसेच्या दोन गटांमध्ये राडा; नेमकं काय घडलंय?

नवी मुंबई : महाराष्ट्र निवनिर्माण सेनेच्या दोन गटांमध्ये नवी मुंबईत मंगळवारी सात वाजण्याच्या सुमारास राडा झाल्याचं पहायला मिळालं. पक्षातील माथाडी कामगारांची संघटना असलेल्या मराठी कामगार सेनेची मनसेतून हाकालपट्टी करण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी माथाडी संघटनेचे नेते महेश जाधव यांनी आपल्याला मनसे नेते अमित ठाकरेंनी मारहाण केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर कामगार सेनेतील कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. (Clashes two factions of MNS in Navi Mumbai what actually happened need to know)