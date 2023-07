By

मुंबई : राज्यातील वेगानं घडत असलेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर भेट झाली. सुरुवातीला ही भेट नेमकी कुठल्या कारणासाठी होत आहे, याबाबत कुठलीही माहिती उपलब्ध झाली नव्हती. पण आता या भेटीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करुन भेटीत काय चर्चा झाली याची माहिती दिली. (CM Eknath Shinde Raj Thackeray Meeting What exactly was discussed CM gave info)

CM शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज वर्षा निवासस्थानी उपस्थित राहून सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न तसेच बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात स्थानिक रहिवाशांचे प्रश्न तसेच सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या सर्व प्रश्नांवर लवकरात लवकर समाधानकारक तोडगा काढण्यात येईल असं आश्वासन यावेळी आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सरकारमध्ये समावेश झाल्यानंतर राज्यातील राजकारण आता अधिकच अस्थिर झाल्याचं दिसून येत आहे. कारण यामागे काही नव्या राजकीय समिकरणांवर देखील चर्चा होत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील बंडाच राज ठाकरे यांनी वैचारिक भूमिकेचा दाखला देत स्वागत केलं होतं. तेव्हापासून राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या अनेकदा भेटी झाल्या आहेत. त्यानंतर आज पुन्हा भेट झाली त्यामुळं अनेक तर्क वितर्क लढवले जात होते.

महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी देखील राज्यातील पक्षांनी तयारी सुरु केल्या आहेत. त्यादृष्टीनं राज्यात काही नवी राजकीय समिकरणंही मांडली जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीकडं पाहिलं जात आहे.