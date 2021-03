Bhandup Hospital Fire: मृतांच्या नातेवाईकांना ५ लाखांची मदत

मुंबई: भांडूपच्या ड्रीम मॉलमधील सनराईज हॉस्पिटलला काल रात्री भीषण आग लागली. रात्री १२ च्या सुमारास ही आग लागली होती. या आगीत होरपळून १० रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आज दुपारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत जाहीर केली. त्याचप्रमाणे अशा रीतीने राज्यभरात ज्या मॉल्स किंवा इतर वास्तूंमध्ये कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालये सुरु आहेत त्या ठिकाणच्या अग्निसुरक्षेची तपासणी तात्काळ करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

ही घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, यासंदर्भात ज्यांनी दुर्लक्ष व दिरंगाई केली अशा सर्व जबाबदार लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray visited the premises of Sunrise Hospital in Bhandup (Dream Mall) that caught fire last night to take stock of the situation. pic.twitter.com/IzXV2VhdhN