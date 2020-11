कॉमेडी क्विन भारती सिंगसह पती हर्ष लिंबाचियालाही जामीन मंजूर

मुंबईः कॉमेडी क्वीन भारती सिंग आणि तिचा पती हर्ष लिंचवाया यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 15 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दोघांना जामीन मंजूर केला. त्यांच्या कार्यालय आणि घरात एनसीबीने टाकलेल्या छाप्यात 86.5 ग्रॅम गांजा सापडला होता. त्या पार्श्वभूमीवर एनसीबीनं ही कारवाई केली होती.

या दोघांकडे सापडलेला गांजा हा कमी प्रमाणात आढळून आला होता. तो वैयक्तिक सेवनासाठी होता. त्याचा व्यावसायिक वापर केला नसल्याचं निरीक्षण रविवारीच कोर्टाकडून नोंदवण्यात आलं होतं. भारतीचा पती हर्षची एनसीबी कोठडी नाकारण्यात आली होती आणि दोघांचीही रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. हा जामीन अर्ज कालच कोर्टापुढे सादर करण्यात आला होता. पण एक दिवसाचा अवधी तपास यंत्रणांना यावर उत्तर देण्यासाठी देण्यात आला होता. मात्र सरकारी वकील काही कारणांमुळे कोर्टात हजर राहू शकले नाहीत. म्हणून कोर्टाने या दोघांची १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. तसंच दोघांनाही एनसीबीला यापुढील करण्यात येणाऱ्या तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देशही देण्यात आलेत.

They were arrested by Narcotics Control Bureau (NCB), in connection with the seizure of ganja from their residence. https://t.co/0oiwFyJQqA