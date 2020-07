गंभीर अवस्थेतील रुग्णावर, अत्यंत गुंतागुंतीची व्हॉल्व रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रिया झाली विक्रमी वेळेत...

मुंबई : सर एच एन रिलायन्स फाऊंडेशनच्या रुग्णालयात एका गंभीर अवस्थेतील रुग्णावर, अत्यंत गुंतागुंतीची व तयारीलाच भरपूर वेळ लागणारी व्हॉल्व रिप्लेसमेंट (टीएव्हीआर) शस्त्रक्रिया विक्रमी वेळात पूर्ण करण्यात आली. हृदयविकाराचा झटका आलेल्या विठ्ठल कदम या ज्येष्ठ नागरिक शेतकऱ्यावर नुकतीच ही शस्त्रक्रिया झाली. सामान्यतः या शस्त्रक्रियेच्या तयारीला काही दिवस लागतात, यात डायग्नोस्टिक टेस्ट, सिटी स्कॅन, डॉक्टरांचे नियोजन, व्हॉल्वचा आकार निश्चित करणे व तो मिळवणे आदी बाबींचा समावेश असतो. पण येथे नातलगांनी हिरवा कंदिल दिल्यावर चार तासांतच शस्त्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. रुग्णालयात आणलेल्या या रुग्णाची अवस्था गंभीर होती, त्यांना मोठा हृदयविकाराचा झटका आला होता, श्वसनास त्रास होत होता. रक्तदाब कमी झाला होता, लघवी होत नव्हती व शरीराला सूज होती. सहा वर्षांपूर्वी त्यांच्यावर केलेल्या ओपन हार्ट सर्जरीत बसवलेले कृत्रिम टिश्यू व्हॉल्वदेखील आकुंचित झाले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर लगेच उपचार सुरु झाले व त्यांची तब्येत स्थिर झाली. मात्र बरे होण्यासाठी त्यांना व्हॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीची गरज असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. पण ती शस्त्रक्रिया जोखमीची असल्याने टीएव्हीआर चा पर्याय घेण्यात आला. त्यासाठी योग्य आकाराचा व्हॉल्व आणला गेला. तासभर चाललेल्या या शस्त्रक्रियेत छाती संपूर्णपणे न उघडता रक्तवाहिन्यांच्या सांध्यातून नवा व्हॉल्व बसवण्यात आला. तातडीने ही शस्त्रक्रिया केल्याने रुग्णाचे प्राण वाचले. तब्येत पूर्ववत झाल्यावर काही दिवसांतच त्यांना घरी सोडण्यात आले. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात रुग्णांचे इतर आजारांमध्ये हाल होत असताना अत्याधुनिक तंत्राने सज्ज अशा एच एन रिलायन्स फाऊंडेशनने टीएव्हीआर प्रकारची ही तिसरी शस्त्रक्रिया केली आहे. डॉ. मौलिक पारेख (टीएव्हीआर तज्ञ), अन्वय मुळे (सर्जन), मनोज मश्रू व अजित मेनन (हृदयविकारतज्ञ), डॉ. प्रवीण कुलकर्णी, ताल्हा मिरान, निरंजन, हिमांशु, भावेश व्होरा यांनी ही शस्त्रक्रिया केली. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: complected valve replacement surgery done in record break time at mumbai