काँग्रेसचा बडा नेता म्हणतोय, मलाही आत्महत्या करायचे विचार यायचे...

मुंबई - काल बॉलिवूडमधील सुप्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याने स्वतःला पंख्याला लटकवत आत्महत्या केली. या घटनेनंतर चंदेरी दुनियेबाबत सोबतच एकंदरच आपल्या जगण्याबाबत आणि आयुष्याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होतायत.

एखादा माणूस नैराश्यात असला तर तो कुठल्याही थराला जाऊ शकतो याचंच उदाहरण म्हणजे सुशांतसिंग राजपूतची आत्महत्या. सुशांतची बातमी आल्यानंतर सर्वांनाच मोठा धक्का बसला, अनेकांनी सोशल मीडियाची मदत घेत स्वतःच्या भावनांना वाट करून दिली.

नैराश्य असेल तर त्यावर बोलायला हवं, जोपर्यंत नैराश्यावर अधिक उघडपणे बोललं जात नाही तोपर्यंत अशा घटना कमी होणार नाहीत. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते मिलिंद देवरा यांनी देखील एक ट्विट केलंय. माझ्याही डोक्यात आत्महत्येचे विचार येत होते अशी कबुली ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे.

काय म्हटलंय मिलिंद देवरा यांनी आपल्या ट्विटमध्ये...

My own experience with suicidal thoughts, first as a teen & even as an MP, taught me to live with the blues. Sharing 5 effective coping tools... pic.twitter.com/yMiVfAgC9U