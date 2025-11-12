मुंबई

Congress Protest: शिक्षण विभागाविरोधात काँग्रेस आक्रमक, अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा इशारा; नेमकं प्रकरण काय?

Education Department: ठाणे काँग्रेसने शहरातील शैक्षणिक व्यवस्थेतील अनागोंदी विरोधात पुन्हा आक्रमक आंदोलन केले.
Congress Protest Over Education Department

Congress Protest Over Education Department

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : ठाणे काँग्रेसने शहरातील शैक्षणिक व्यवस्थेतील अनागोंदी विरोधात बुधवारी (ता. १२) पुन्हा एकदा आक्रमक आंदोलन केले. यापूर्वी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत शिक्षण विभागाने केवळ ‘कागदी घोडे’ नाचवत मराठी नामफलक आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबत आदेश दिले; मात्र त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याने काँग्रेसने प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर तीव्र टीका केली आहे. काँग्रेस शहर (जिल्हा) अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी या वेळी, ‘‘शिक्षण विभागाच्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा’’ थेट इशारा दिला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Congress
Mumbai
agitation news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com