राष्ट्रवादीनंतर काँग्रेसकडून रावसाहेब दानवे यांच्या टीकेचा समाचार

मुंबईः भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी महाराष्ट्र सरकार म्हणजे अमर - अकबर - अँथोनीचे असल्याचे म्हटलं. महाराष्ट्रतील सरकार आम्हाला पाडायचं नाही. राज्यात अमर, अकबर आणि अँथनीच सरकार असून, या तिघांचे पायात पाय आहेत. त्यामुळे त्यांचे तेच पडतील, असं म्हणत दानवेंनी महाविकास आघाडीला टोला लगावला. दानवेंच्या टीकेला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रत्त्युत्तर दिलं. आता राष्ट्रवादीनंतर काँग्रेसनंही दानवे यांच्यावर पलटवार केला आहे.

अमर, अकबर, अँथनी तिघेही रॉर्बट शेठला पराभूत करतील, अशी टीका काँग्रेसनं रावसाहेब दानवे यांच्यावर केली आहे.

दानवे यांच्या टीकेला महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उत्तर दिलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, अमर, अकबर, अँथोनी' हा बॉलिवूडमधील एक गाजलेला चित्रपट आहे. यातील तिन्ही नायक हे वेगवेगळ्या परिस्थितीत वाढतात व कालांतरानं एकत्र येतात. हे तिघे मिळून शेवटी त्यांना दूर करणाऱ्या रॉबर्ट शेठचे मनसुबे उधळून लावतात. रॉबर्ट शेठ हा चित्रपटातील खलनायक आहे. तोच संदर्भ देत सावंत यांनी हे ट्वीट केलं आहे.

And all the three Amar, Akbar, Anthony will beat Robert Seth i.e @BJP4Maharashtra https://t.co/4n99ILdSy5