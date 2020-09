'कंगनाजी''ना काँग्रेसनं दिला 'हा' सल्ला, राम कदमांवर केली टिप्पणी

मुंबईः अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावर अभिनेता कंगना राणावत नेहमी रोखठोक मत मांडत असते. मला आता मुव्ही माफिया गुंडांपेक्षा मुंबई पोलिसांची जास्त भीती वाटतेय, असं कंगनानं मोठं विधान केलं होतं. भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केलेल्या ट्विटवर तिनं ही भूमिका घेतली होती. राम कदम यांनी कंगना राणावत बॉलिवूडमधील ड्रग्ज माफीयांचे कनेक्शन उघड करण्यास तयार आहे, त्यासाठी तिला महाराष्ट्र सरकारने सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती. या भूमिकेवरुन काँग्रेसनं कंगनाला सल्ला दिला आहे.

मला आता मुव्ही माफिया गुंडांपेक्षा मुंबई पोलिसांची जास्त भीती वाटतेय, असं उत्तर कंगनानं राम कदम यांच्या मागणीवर दिलं होतं. हिमाचल सरकार किंवा थेट केंद्र सरकारनेच मला सुरक्षा द्यावी, पण मुंबई पोलिस नको प्लिज, असं कंगना म्हणाली होती. कंगनानं तात्काळ राम कदम यांच्या ट्विटला रिप्लाय देत त्यांचे आभार मानले होते.

Well @KanganaTeam , actually you should be scared of the person whom you are thanking. Very dangerous for girls! https://t.co/EOkhMRlGDG