Dombivli News : बांधकाम ठिकाणी माहिती फलक लावण्याची सूचना

construction site must be installed in board by order indurani jakhar dombivli sakal

शर्मिला वाळुंज डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली शहरात विविध ठिकाणी कामे सुरु आहेत. पालिका क्षेत्रातील भूखंडावर बांधकामास परवानगी पालिका प्रशासनाकडून देण्यात येते. प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अशी बांधकाम परवानगी प्राप्त असलेल्या भूखंडाच्या दर्शनी भागावर विकासकामार्फत वास्तुविशारदाचे नाव, बांधकाम परवानगी क्रमांक व दिनांक तसेच संरचना अभियंत्याचे नाव व भूखंडाचा तपशील दर्शवणारे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पुढील तीन दिवसांत हे फलक लागले पाहीजे अशी सक्त सूचना पालिका आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड यांनी दिली आहे. बांधकाम परवानगी प्राप्त असलेल्या भूखंडाच्या दर्शनी भागावर आता माहिती दर्शक फलक लावण्याच्या सक्त सूचना पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आल्या आहेत. पालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालक दिक्षा सावंत यांना सक्त सुचना दिली आहे. महानगरपालिकेमार्फत विविध भूखंडांवर बांधकाम परवानगी देण्यात येते. अशा प्रकारे सदरचे तपशील दर्शविणारे फलक दर्शनीय भागावर लावल्याने नागरिकांना देखील बांधकामाच्या अधिकृततेबाबतची सहजरित्या खात्री होऊ शकते. अशा बांधकाम परवानगी प्राप्त असलेल्या भूखंडाच्या दर्शनीय भागावर पुढील तीन दिवसात असे माहिती फलक लावणेबाबतच्या सक्त सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे पुढील तीन दिवसांमध्ये विकासकांमार्फत अशा प्रकारे बांधकाम परवानगी तपशील दर्शविणारे फलक न लावल्यास सदरचे बांधकाम अनाधिकृत ग्राह्य धरून प्रभाग अधिकारी कार्यालयामार्फत दंडात्मक, स्थगिती देण्याची, निष्कासित करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित करण्याबाबत सक्त सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालक दिक्षा सावंत यांना दिल्या आहेत.