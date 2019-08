शहरातील खड्ड्यांची जबाबदारी कंत्राटदारावर

नवी मुंबई : पावसाळ्यामुळे रस्त्यांवर पडलेले खड्डे गणेशोत्सवाआधी बुजवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. गणेशोत्सवाआधी रस्त्यांवर पडलेले खड्डे न बुजवल्यास त्या बदल्यात कंत्राटदाराला दंड ठोठावण्यात येईल, असा सज्जड दम वजा इशारा मिसाळ यांनी दिला आहे. त्याकरिता अभियांत्रिकी विभागातर्फे सुरू केलेल्या दक्ष या ऑनलाईन यंत्रणेची मदत घेतली जात आहे. मिसाळ यांच्या इशाऱ्यामुळे कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले असून, शहरात रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याच्या कामाला वेग आला आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नवी मुंबईत विविध ठिकाणी पाणी साठले होते. बहुतांश मुख्य रस्ते पाण्याखाली गेले होते. त्यामुळे सीवूडस्‌, नेरूळ, जुईनगर, वाशी, तुर्भे, कोपरखैरणे व घणसोली येथील शहराअंतर्गत रस्त्यांवरील थर निघून गेला आहे. थर नाहीसा झाल्यामुळे खड्डे पडून रस्ता खडबडीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत काही दिवसांवर गणेशोत्सव येऊन ठेपल्यामुळे खड्डेमय रस्त्यातून गणपती मूर्तींचे आगमन कसे करायचे, असा प्रश्‍न काही मंडळांना पडला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अण्णासाहेब मिसाळ यांनी सोमवारी (ता.२६) सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन विविध सूचना दिल्या. गणेश आगमनापूर्वीच शहरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे तत्काळ बुजवण्याचे आदेश मिसाळ यांनी संबंधितांना दिले आहेत. जे कंत्राटदार वेळेआधी खड्डे बुजवणार नाही, अशा कंत्राटदारांच्या देयकातून रक्कम दंड म्हणून कपात करण्याच्या सूचना अभियांत्रिकी विभागाला दिल्या आहेत. मिसाळ यांच्या आदेशानंतर अतिरिक्त आयुक्त, परिमंडळ उपायुक्त व सहायक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी कामाला लागले आहेत. शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांची नोंद ऑनलाईन पद्धतीने केली जात आहे. तसेच खड्डे बुजवल्यानंतर पुन्हा त्याचे जीपीएस संलग्न असलेले छायाचित्र दक्ष या ऑनलाईन प्रणालीवर अपलोड केले जात आहे. खड्ड्यांसोबतच रस्त्यांमध्ये अवाजवी वाढलेल्या झाडांच्या फांद्या, परवानगीनंतर मंडळांनी मंडप घालताना रस्त्याचा केलेला अतिवापर, रस्त्यात लावलेल्या कमानी आदींबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तयार केला जात आहे. वार्षिक देखभालीच्या रकमेतून कपात होणार

बेलापूर, नेरूळ, तुर्भे, वाशी, कोपरखैरणे व ऐरोली अशा सहा विभागांत रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी सहा कंत्राटदार नेमले आहेत. या कंत्राटदारांना वर्षभरासाठी रस्त्याच्या दुरुस्तीचा ठेका दिला आहे. या कंत्राटदारांचा दक्ष या ऑनलाईन प्रणालीत समावेश केलेला आहे. रस्त्यावर पडलेला खड्डा व तोच बुजवलेला खड्डा असे दोन्ही प्रकारातील जीपीएस संलग्न असलेले फोटो ऑनलाईन अपलोड केल्यावर देयके तयार केली जाणार आहेत. जे वेळेत खड्डे बुजवणार नाहीत त्यांची रक्कम महिनाअखेरीस कपात केली जाईल. गणेशोत्सवात रहिवाशांना चांगले रस्ते उपलब्ध व्हावेत. त्यामुळे गणेश आगमानाआधी शहरातील रस्त्यांवरील सर्व खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले आहेत. खड्ड्यांसोबत झाडांच्या वाढलेल्या फांद्यांची छाटणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे कंत्राटदार कामात दिरंगाई करतील, त्यांच्याकडून दंड आकारण्यात येईल.

- अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त, महापालिका.

