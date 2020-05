हृदयद्रावक! भुकेमुळे महिलेवर दगड शिजवण्याची वेळ

नवी दिल्ली,: कोरोना महामारीमुळे एका महिलेला आपल्या बाळाची खोटी समजूत घालण्यासाठी चक्क चुलीवर दगड शिजवण्याचे नाटक करावे लागल्याची धक्कादायक घटना केनियामध्ये घडली आहे. कोरोना विषाणूचा कहर जगभरात सुरू आहे. त्यामुळे आर्थिक मंदीचे सावट घोंघावत आहे. प्रवासी, कामगार आणि गरीबांना अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशातच केनियातील महिलेचे एक मन हेलावून टाकणारे छायाचित्र व्हायरल होत आहे. छायाचित्रात दिसत असलेली महिला आपल्या आठ मुलांसह राहते. ती अशिक्षित असून तिच्या पतीचे निधन झाले आहे. ती कपडे धुण्याचे काम करते. मात्र कोरोना महामारीमुळे तिच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. तिच्याकडे इतके पैसे कमी आहेत की तिच्याकडे मुलांना जेवण देण्यासाठी अन्नाचा एक कणही नाही. लहान मुले भूकेेने व्याकूळ होऊन रडायला लागल्यानंतर त्यांना शांत करण्यासाठी तीने गरम पाण्यात दगड शिजवण्यासाठी सुरुवात केली. मुले चुलीवर काहीतरी शिजत आहे या आशेने अन्नाची वाट पाहून झोपी जावीत यासाठी तीने असे केल्याचे समोर आले आहे.

हा संपूर्ण घटनाक्रम शेजारी असलेल्या व्यक्तीने कॅमेर्यात कैद केला आहे. ही घटना परिसरात कळताच लोकांनी एकत्र येत तीला मदत देऊ केली आहे.

Web Title: cook a stone on a woman because of hunger