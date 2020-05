मुंबईत कोरोना फोफावतोय ! दिवसभरात इतके जण कोरोनाबाधित, तर संशयित रुग्णांमध्ये वाढ

मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत मोठ्या संख्येने कोरोना रुग्ण सापडत असून रविवारी नव्याने 1725 रुग्णांची भर पडल्याने रुग्णांचा आकडा 30 हजार 359 वर पोचला आहे. रविवारी 39 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 988 वर पोचला आहे. नवीन रुग्णांपैकी 359 रुग्ण दोन दिवसांपूर्वीचे आहेत. मोठी बातमी ः ...म्हणून म्हाडाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना देण्यात आली परवानगी! आज मुंबईतील विविध परिसरात 1725 नवे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने रुग्णांची संख्या 30,359 झाली आहे. आज सापडलेल्या एकूण रुग्णांपैकी 1366 रुग्ण आज सापडले असून 359 रुग्ण आठवड्याभरापूर्वीचे आहेत. आज झालेल्या 39 मृत्यूंपैकी 24 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 20 पुरुष तर 19 महिलांचा समावेश होता. मृत झालेल्या रुग्णांपैकी 16 रुग्णांचे वय 60 वर्षापेक्षा जास्त होते. तर 23 रुग्ण 40 ते 60 वर्ष वयोगटातील होते. मुंबईतील मृतांचा एकूण आकडा 988 झाला आहे. मोठी बातमी ः ठाणे जिल्ह्यातील 'हे' योद्धे कोरोनाच्या विळख्यात; विशेष कक्षही केला तयार 598 रुग्ण बरे होऊन घरी

संशयित रुग्णांमध्येही वाढ झाली असून आज एकूण 808 नवे संशयित रुग्ण सापडले. आतापर्यंत 25,131 संशयित रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आज 598 रुग्ण बरे झाले असून आजपर्यंत 8074 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. Corona is exploding in Mumbai Over the course of the day, so many coronated, the death toll rise

Web Title: Corona is exploding in Mumbai Over the course of the day, so many coronated, the death toll rise