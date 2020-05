वरळीच्या रुग्णालयात कोरोना संशयितांच्या जीवाशी खेळ..भाजप नेत्यानं प्रशासनाला धरलं धारेवर.. 

मुंबई: मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोनाचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढत चाललं आहे. प्रशासन, डॉक्टर्स आणि इतर आरोग्य कर्मचारी कोरोनाच्या रुग्णांवर अहोरात्र उपचार करत आहेत. मात्र काही रुग्णालयांमध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्णांची प्रचंड गैरसोय होताना दिसतेय. वरळीच्या एका रुग्णालयात कोरोना संशयितांच्या जीवाशी खेळ होतोय असं ट्विट एका भाजप नेत्यानं केलंय.

वरळीत असलेलं पोद्दार रुग्णालय हे क्वारंटाईन सेंटर आहे. या रुग्णालयात कोरोना संशयितांची प्रचंड गैरसोय होतेय. या रुग्णालयात अस्वच्छ प्रसाधन गृहं आहेत आणि रुग्णांना तेलानं भरलेलं जेवण दिलं जातंय असा आरोप करणारा एक व्हिडीओ भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ट्विट केला आहे.

किरीट सोमय्या यांनी काही दिवसांपूर्वी या रुग्णालयाला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान या रुग्णालयातली प्रसाधन गृहं अस्वच्छ आहेत तसंच इथे संशयितांची आणि रुग्णांची प्रचंड गैरसोय होतेय. त्यांच्या जेवणात त्यांना तेलानं भरलेलं जेवण दिलं जातंय असं किरीट सोमय्या यांच्यात लक्षात आलं होतं. त्यानंतर त्यांनी ट्विटरवर व्हिडीओ पोस्ट करून प्रशासनावर आरोप केले आहेत.

I visited BMC's Podar Hospital Quarantine Center Worli. High Risk Persons staying there, feels they are in Jail. Sandas/Toilets Blocks very dirty, Bed Sheets not changed for weeks, meals oily/unhealthy. No body to listen. Is this Worli Pattern of Thackeray Sarkar? @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/4CMjxSMYX4

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) May 17, 2020