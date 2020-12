कोरोना अपडेट : मुंबईत आज 544 नवे रुग्ण, तर 11 मृत्यू

मुंबई, ता. 7 : मुंबईत आज 544 नवे रुग्ण सापडले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 2,86,590 झाली आहे. तर आज 11 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 10,913 वर पोहोचला आहे. आज 1,598 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2,62,789 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 92 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 280 दिवस इतका आहे. तर 6 डिसेंबर पर्यंत एकूण 19,98,764 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 30 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.25 इतका आहे. महत्त्वाची बातमी : मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री; मुंबईत पेट्रोलने गाठली नव्वदी, तर डिझेलही अब कि बार 80 च्या पार मुंबईत आज नोंद झालेल्या 11 मृत्यूंपैकी 9 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 8 पुरुष तर 3 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या रुग्णांपैकी 2 जण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते, तर 9 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते. मुंबईत 471 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 5,451 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 4,564 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. त्यामुळे कोविड काळजी केंद्रात दाखल करण्यात येणाऱ्यांची संख्या देखील वाढत असून आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 495 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मुंबईतील सर्व महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी इथे क्लिक करा । Marathi News From Mumbai corona updates of mumbai 544 new patients 11 lost their lives due to covid 19

