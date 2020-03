मोठी बातमी - महाराष्ट्रात कोरोनाचा चौथा बळी, मुंबईतील कस्तुरबात ६५ वर्षीय नागरिकाचा मृत्यू

मुंबई - मुंबईत कोरोनामुळे आणखी एका नागरिकाचा मृत्यू झालाय. ६५ वर्षीय पुरुषाला खोकला आणि श्वसनाचा त्रास होत असल्याने २३ मार्च रोजी त्यांना मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. सदर व्यक्ती UAE मध्ये प्रवास करून १५ तारखेला अहमदाबादमध्ये आली होती. २० तारखेला सदर व्यक्ती मुंबईत आला होता. दरम्यान मृत्यू झालेल्या नागरिकाला उच्च रक्तदाबाद आणि अनियंत्रित डायबिटीस असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. काल म्हणजे २३ मार्च रोजी संध्याकाळी या इसमाचा मृत्यू झालाय. या इसमाची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा ४ वर गेलाय. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने याबाबत एक पत्रक जरी केलंय आणि याबाबत माध्यमांना माहिती दिलीये. COVID19 : कोरोनाबाबत नसत्या अफवा पसरावणाऱ्यांच्या तोंडावर मारा 'ही' बातमी

COVID19 मुंबईतून आली कोरोनासंदर्भात अत्यंत दिलासादायक बातमी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव काल महाराष्ट्रासाठी अत्यंत मोठा निर्णय घेतलाय फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेशी आणि माध्यमांशी संवाद साधला. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कलम १४४ नंतर महाराष्ट्रात आता संचारबंदी देखील लागू करण्यात आली आहे. या सोबतच महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यांच्या सीमा देखील सील करण्यात आल्यात corona virus 4th death of covid19 registered in mumbai at kasturba hospital

