'या' सुपच्या सेवनामुळे कोरोना पसरला जगभरात, व्हिडीओ पाहाल तर अंगावर काटा येईल

मुंबई - चीनमध्ये कोरोना व्हायरसने थैमान घातलंय. अशातच अमेरिका, जपान , दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, मेक्सिकोमध्ये या व्हायरसचे शेकडो संशयित रुग्ण आढळून आले आहेत. भारतात कोरोनाचा एक रुग्ण आढळून आलाय. जगभरात या महाभयानक अशा कोरोना व्हायरसमुळे दहशत पसरली आहे. चीनमधून या कोरोना व्हायरसचा प्रसार झाला. चीनमधील वुहान शहरातील एका मच्छिमार्केटमधून याचा प्रसार झाल्याचं बोललं जातंय. या मार्केटमध्ये काय काय मिळतं हे वाचाल तर तुम्हालाही धक्का बसेल. या मार्केटमध्ये वटवाघुळ, साप, सरडे, लांडग्यांची पिल्लं, माकड, मांजरी, कुत्रे, मगर, बेडूक याचसोबत सर्व प्राणी आणि पक्षी मिळतात.

हा व्हायरस वटवाघुळाच्या खाण्याने पसरला असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. अशात समोर आलेला एक व्हिडीओ अत्यंत किळसवाणा आणि सोबतच धक्कादायक आहे. या व्हिडिओमध्ये एक महिला चक्क वटवाघूळाचं सूप पिताना पाहायला मिळतेय. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत वटवाघुळ स्पष्ट दिसतंय. त्यामुळे चीनमध्ये वटवाघुळाचं सेवन केलं जातं हे स्पष्ट होतंय.

