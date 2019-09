वाड्यात प्रशासनाविरोधात नगरसेवकांचे आंदोलन

वाडा ः नगरपंचायत क्षेत्रातील लाभार्थ्यांचे शौचालय अनुदान, रोजगार हमी योजनेंतर्गत केलेल्या महिलांना कामांचा मोबदला, रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठी व सरकारच्या विविध योजनांची अमंलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी नगरसेवकांनी सोमवारी (ता.१६) शेकडो नागरिकांसोबत वाडा नगरपंचायत प्रशासनाविरोधात ठिय्या आंदोलन केले. वाडा ग्रामपंचायत कार्यकाळात स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत वाडा नगर पंचायत क्षेत्रातील १०७ लाभार्थ्यांना शौचालये मंजूर होऊन त्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. नंतर नगरपंचायत अस्तित्वात येवून या लाभार्थ्यांचे अनुदान नगरपंचायतीकडे आलेले असूनही वेळोवेळी मागणी करूनही आजपर्यंत ते गरीब लाभार्थ्यांना देण्यात आलेले नाही. वारंवार मागणी करूनदेखील मोहोंड्याचा पाडा येथील सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती करण्यात येत नाही. मार्च २०१९ या महिन्यात सुमारे ८० महिलांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत नगरपंचायतीमार्फत रोजगार देण्यात आला होता; मात्र या कामांचा मोबदलाही नगरपंचायत प्रशासनाने दिलेला नाही. शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून सर्वत्र खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. ते तत्काळ भरण्यात यावेत, आदी मागण्यांसाठी नगरसेवक रामचंद्र भोईर, अरुण खुलात आणि नगरसेविका उर्मिला पाटील यांनी शेकडो नागरिकांसह नगर पंचायत कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. नगरसेवकांसह नागरिकांच्या मागण्यांसदर्भात पंचायत समिती प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. लवकरच शौचालय अनुदान आणि कामाचा मोबदला त्यांना दिला जाईल.

सागर साळुंखे, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत

