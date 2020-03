PHOTO : असा आहे अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांसाठीचा 'अत्यावश्यक पास'

मुंबई - कोरोनाचा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी महाराष्ट्रात सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करण्यात आल्यात. देश लॉकडाऊन होण्याआधीच महाराष्ट्र आणि मुंबईला लॉकडाऊन करण्यात आलं. याला कारण म्हणजे मुंबईतील कोरोनाचा वाढता धोका आणि कोरोना बाधित पॉझिटिव्ह रुग्णांचा वाढत जाणारा आकडा.

अशात प्रशासनाकडून, आरोग्य मंत्र्यांकडून, थेट मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांकडून वारंवार घरात राहा, घरातून बाहेर पडू नका असं आवाहन करण्यात येतंय. दरम्यान आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक जण घराबाहेर पडतायत. अत्यावश्यक गोष्टी विकत घेण्यासाठी आणि विकणाऱ्यांसाठी मुंबई पोलिस देखील योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करताना पाहायला मिळतायत.

लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत नागरिकांना जीवनावश्यक गोष्टी खरेदी करताना कोणताही त्रास होऊ नये आणि अत्यावश्यक गोष्टी पुरवणाऱ्या व्यावसायिकांना देखील या सेवा पुरवताना त्रास होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी आता 'इसेन्शिअल' म्हणजेच 'अत्यावश्यक सेवा पास' दिलाय. या कार्डच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या दुकानदारांना आपली दुकानं बिनदिक्कत सुरु ठेवता येणार आहेत. याबाबत मुंबई पोलिसांनी स्वतः ट्विट करत माहिती दिलीये

Essential pass, for essential services. Requesting all shops providing essential services & commodities, to reach out to their local police station for these passes, to ensure hassle-free commute & sale #wEcommerceMumbai #essentialservices #essentialgoods #coronavirus pic.twitter.com/8QIsLtnkmV

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) March 26, 2020

अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या सर्वांनी आपल्या नजीकच्या पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन हा पास घ्यावा, जेणेकरून अत्यावश्यक विभागात येणाऱ्या सेवा आणि गोष्टी विकताना त्यांना त्रास होणार नाही असं मुंबई पोलिसांनी आवाहन केलंय.

