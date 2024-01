विजयाचे श्रेय माझे नाही.. मराठ्यांच्या ताकदीचे; जरांगे पाटलांनी आंदोलन मागे घेत असल्याचे केले सूतोवाच

मुंबई- सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. विजयाचे श्रेय माझे नाही तर सर्व मराठ्यांचे आहे. मराठ्यांच्या ताकदीमुळे सरकारला अध्यादेश काढावा लागला. तुर्तास आंदोलन मागे घेत आहोत, असं जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं आहे. ( credit of the victory is not mine but of the Marathas Manoj Jarange Patil announced he withdrawing agitation)

मराठा मुंबईकडे निघाला तसे अध्यादेश निघत गेले. हा मराठा समाजाचा विजय आहे. यात गुन्हे माघे घेण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. तसेच सगेसोयरे यांच्याबाबातही अध्यादेश काढण्यात आला आहे. सात ते आठ अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत. मुख्यमंत्री शिंदे घेणार आहेत. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात येईल, असं जरांगे पाटील म्हणाले