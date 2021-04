मुंबईमधील मध्यवर्ती ठिकाण कोणतं असा प्रश्न विचारला तर पटकन दादर हेच नवा सगळ्यांकडून ऐकायला मिळेल. मुंबईबाहेरील आणि मुंबईनजीक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये या शहराविषयी कुतुहल आणि उत्सुकता असल्याचं पाहायला मिळतं. कोणताही नवा बदल हे शहर पटकन स्वीकारतं त्यामुळे या शहरामध्ये जुन्या परंपरेसोबतच अधुनिकतेचादेखील सुंदर मेळ पाहायला मिळतो. खरेदीपासून ते फिरण्यापर्यंत येथील अनेक ठिकाणं लोकप्रिय आहेत. त्यामुळेच आज दादरमधील काही लोकप्रिय ठिकाणं आणि येथील वैशिष्ट्य कोणते ते पाहुयात. १. दादर मार्केट - दादरचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य जर का कोणतं असेल तर ते येथील मार्केट आहे. दादर पश्चिमेला गेल्यावर येथे मोठं फूलांचं आणि चप्पलचं मार्केट लागतं. त्यामुळे या परिसरात कायमच नागरिकांची रेलचेल असते. पहाटे ५ वाजल्यापासून येथे नागरिक फुलांची खरेदी करायला येतात. तर, दुपारीच्या वेळात महिला आणि तरुणींची खास चप्पल खरेदीसाठी झुंबड उडते. २. शिवाजी पार्क - दादरमधील सर्वात परिचयाचं ठिकाण म्हणजे शिवाजी पार्क. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येक वयोगटातील व्यक्ती या ठिकाणी फिरण्यासाठी येतो. विशेष म्हणजे शिवाजी पार्कचा कट्टा सामान्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत प्रत्येकात लोकप्रिय आहे. त्यामुळे येथे मराठी कलाविश्वातील काही कलाकार मंडळी, क्रिडाविश्वातील लोकप्रिय खेळाडू हेदेखील येथे पाहायला मिळतात. ३. इमारती - दादरमध्ये जुन्या पद्धतीच्या चाळी आणि नव्या पद्धतीच्या टोलेजंग इमारती या दोन्ही वास्तू एकाच वेळी पाहायला मिळतात. यापैकी हिंदू कॉलनी, पारसी कॉलनी ही ठिकाणं पाहिल्यानंतर आजही मनं जुन्या काळात रमून जातं. तसंच दुसरीकडे पाहिलं तर काचेच्या भिंती असलेल्या इमारती, कॉर्पोरेट ऑफिसेसदेखील येथे पाहायला मिळतात. ४. खरेदीसाठी उत्तम ठिकाण - दादरमध्ये भव्य मोठं मार्केट असून येथे प्रत्येक गोष्ट सहज उपलब्ध होते. कपड्यांपासून गृहोपयोगी वस्तूंपर्यंत प्रत्येक गोष्ट येथील बाजारात पाहायला मिळते. त्यामुळे लग्नाची खरेदी करण्यासाठीही नागरिक येथे येतात. विशेष म्हणजे येथे स्ट्रीट शॉपिंग करायलादेखील अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. हेही वाचा : अभिमानास्पद! शिमला-चंदिगड मार्गावर बस चालवणारी सीमा ठाकूर पहिली महिला ५. खवैय्यासाठी खास ठिकाणं - दादरमधील अनेक हॉटेल, रेस्टॉरंट लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे येथे कायमच खवैय्यांची रेलचेल असल्याचं पाहायला मिळतं. वडापाव असो वा पाश्चात्य पदार्थ येथे सगळ्या संस्कृतीचं आणि पद्धतीचं जेवण सहज मिळतं.त्यातच येथील मिसळपाव, वडापाव हे पदार्थ जास्त लोकप्रिय आहेत. ६. दादर चौपाटी - दादर चौपाटी हे अनेकांच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू आहे. येथे कायमच तरुणाईची रेलचेल पाहायला मिळते. त्यामुळे हा परिसर गजबजलेला असतो.



Web Title: dadar is heart of mumbai importance of dadar