मृत्यूनंतरही नशिबी यातनाच; मुंबईतल्या आणखी एका रुग्णालयात पडून आहेत मृतदेह..

मुंबई: सायन ,केईएम आणि कूपर रुग्णालयातील कोरोना वॉर्डमध्ये मृतदेह तासनतास पडून असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याची घटना ताजी असतानाच आता मुंबईतल्या आणखी एका रुग्णालयात असेच मृतदेह पडून असल्याची घटना घडली आहे. याबदलचा व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

कोरोना वॉर्ड मधील एका खाटेवर प्लास्टिकच्या पीशवीत गुुंडाळलेेला मृतदेह पडून असल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. कोरोना वॉर्ड मध्ये उपचार घेणाऱ्या एका रुग्णानेच हा व्हिडीओ काढला आहे. घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयाच्या वॉर्डमधला हा व्हिडीओ आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी हा व्हिडीओ ट्विट केला आहे.

काय सांगता! ऑनलाईन मिळतोय प्लाज्मा? जाणून घ्या यामागचं सत्य..

घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयाच्या वॉर्ड मध्ये कोरोना मृतदेह १२ तासाहून अधिक काळ पडून असल्याचा आरोप तेथील उपचार घेणाऱ्या एका रुग्णाने व्हिडीओमधून केला आहे. त्यामुळे व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ मधून कोरोना वॉर्डमधील विदारक स्थिती समोर आली आहे. आशा परिस्थितीत डॉक्टर, नर्स आणि अन्य कर्मचारी न घाबरता आपली भूमिका बजावत असले तरी अन्य रुग्णांची मात्र पाचावर धारण बसत आहे.

पालिका प्रशासनाने रुग्णालयांवर आयएएस अधिकारी नेमून अनेक दावे केले असले तरी अशा रुग्णांची मृत्यूनंतरही हेळसांड सुरू असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच उपचार घेणाऱ्या अन्य रुग्णांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

यापुर्वी सायन रुग्णालयात कोविड वॉर्ड क्र.३ मध्ये चार ते पाच कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांचे मृतदेह पडून असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. केईएमच्या कोरोना वॉर्डमध्ये प्लास्टिक आवरणामध्ये हे मृतदेह लपेटून ठेवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यात मृतदेहाशेजारील खाटांवर कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण असून त्यांचे नातेवाईक, डॉक्टर, नर्स फिरत असल्याचे त्यात दिसत होते. तासंतास हे मृतदेह वॉर्डमध्ये पडले होते. कूपर रुग्णालायत ही अशीच परिस्थिती बघायला मिळाली होती. आता राजावाडी रुग्णालयात ही अशीच परिस्थिती असल्याचे समोर आले आहे.

राजावाडी रुग्णालयात रुग्णाच्या बाजूला तब्बल १२ तास शव पडून असल्याचे व्हिडिओ मध्ये सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे व्हिडीओ प्रकरणानंतर ही रुग्णालय प्रशासनाने त्यातूून कोणताही बोध घेतला नसल्याचे दिसते.

Now COVID Dead Bodies lying in Wards with Corona Patients at Rajawadi Hospital Ghatkopar. Similar as Sion Hospital, KEM Hospital, Shatabdi Hospital

राजावाडी हॉस्पिटल घाटकोपर येथे कोरोना रूग्णांचा शेजारी वॉर्डमध्ये कोरोना चे मृतदेह पडून आहेत @Dev_Fadnavis @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/nECiF0lVkU

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) May 24, 2020

हेही वाचा: मुंबईकरांना आता नोकरीची सुवर्णसंधी; जाणून घ्या अधिक माहिती

"सध्या राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार आम्ही काम करत आहोत. यात एखाद्या वेळी मृतदेहाचे नातेवाईक उशिरा आल्यास थोडा जास्त वेळ जाऊ शकतो. मात्र व्हिडिओमध्ये आरोप केलेल्या वेळे इतका जास्त वेळ जाणे शक्य नाही. पोलिसांना कळवून तसेच रुग्णांच्या नातेवाईकांना कळविण्यात येते. मृतदेह प्लास्टिकच्या आवरणात लपेटून त्यानंतर शवागृहात किंवा त्या मजल्यावर काही काळासाठी मृतदेह ठेवण्यासाठी एक वेगळी रूमही तयार केली आहे," असं राजावाडी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.विद्या ठाकूर यांनी सांगितले आहे.

deadbodies of corona patients in another hospital in mumbai read full story