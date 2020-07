व्हिडिओ: दिल्ली-मुंबई प्रवास अवघ्या १३ तासात, गडकरींनी शेअर केली ब्लू-प्रिंट

मुंबईः केंद्र सरकारच्या पुढाकारानं मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वेमुळे प्रवास आणखीन सुलभ होणार आहे. येत्या काही वर्षांत देशाच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी हा एक्स्प्रेस वे तयार आहे. विशेष म्हणजे, हा देशातील सर्वात लांब एक्स्प्रेस वे असणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओत ड्रोननं या एक्स्प्रेस वेवरील बांधकामाचं सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे.

नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे हा एक पायाभूत सुविधा असलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे भारतात अनेक पायाभूत सुविधांमध्ये कायापालट होईल. तसंच कोट्यावधी लोकांना चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. २०२३ पर्यंत पूर्ण होणारा दिल्ली-मुंबई हा एक्स्प्रेस वे मुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवास कमी होणार आहे. यामुळे केवळ १३ तासात दिल्ली मुंबई असा प्रवास होऊ शकणार आहे.

हेही वाचाः मालवणी इमारत दुर्घटना: मृतांच्या कुटुंबियांना सरकारचा मदतीचा हात

यापूर्वी केंद्र सरकारनं केवळ भूसंपादनासाठी (land acquisition) सुमारे 16,000 कोटी रुपयांची बचत केली असल्याचं वृत्त समोर आलं. या एक्स्प्रेस वेमुळे दिल्ली आणि मुंबई व्यतिरिक्त राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशसह इतर राज्यांतील मोठ्या भागांनाही फायदा होणार आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाचे एकूण विकासकाम तब्बल 51 पॅकेजेसमध्ये पूर्ण होईल. एकदा एक्स्प्रेस वेचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाची लांबी एकूण 1,320 किलोमीटर होणार आहे.

Delhi-Mumbai expressway will transform country’s infrastructure and provide better opportunities to millions. Watch it’s progress in Haryana and Rajasthan. #TransformingIndia #NewIndia #PragatiKaHighway pic.twitter.com/DAGiynoz30