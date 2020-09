कांदा निर्यात बंदी: देवेंद्र फडणवीसांचं केंद्र सरकारला पत्र लिहून साकडं

मुंबईः केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी करत याबाबतची माहिती दिली. या निर्णयानंतर सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर त्वरीत बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे पडसाद देशभरात उमटत आहेत. तसंच महाराष्ट्रातूनही याचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. त्यातच आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कांदा निर्यात बंदीवरुन केंद्र सरकारला पत्र लिहिलं आहे.

फडणवीस यांनी हे पत्र केंद्रिय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांना लिहिलं आहे. या पत्रात फडणवीसांनी कांदा निर्यात बंदी तात्काळ हटवण्याची मागणी केली आहे.

My letter to Union Minister Hon @PiyushGoyal ji requesting to lift ban on onion exports. pic.twitter.com/fD4xAleCfF