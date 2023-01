मुंबई : बीडमधील परळीत काल रात्री झालेल्या अपघातात धनंजय मुंडे यांच्या छातीला मार लागला होता. पुढील उपचारांसाठी त्यांना एअर अँम्ब्युलन्सनं मुंबईला हलवण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार होणार आहेत. चालकाचा ताबा सुटल्यानं त्यांच्या कारला अपघात झाला होता. (Dhananjay Munde accident he is left for Mumbai by air ambulance)

सुत्रांच्या माहितीनुसार, धनंजय मुंडे यांना एअर एॅम्ब्युलन्सनं मुंबईला हलवण्यात येत आहे. काल परळीतील आझाद चौकात रात्रीच्यावेळी त्यांचा अपघात झाला होता. रात्री सुमारे पावणे तीन वाजेच्या सुमारास धनंजय मुंडे यांच्या कारला अपघात झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. यामध्ये त्यांच्या छातीला किरकोळ मार लागला आहे.

दरम्यान, डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. तसेच त्यांच्यावर तातडीनं उपचार व्हावेत त्यामुळं त्यांना एअर अॅम्ब्युलन्सनं मुंबईला हलवण्यात येत आहे. दरम्यान अफवांवर विश्वास ठेऊ नका असं आवाहनं स्वतः धनंजय मुंडे यांनी केलं आहे.