शरद पवार यांच्या भेटीनंतर धनंजय मुंडे यांची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबईः बलात्काराच्या आरोपामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडेंची सध्या प्रचंड कोंडी झाली आहे. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाय. वी. चव्हाण येथे बैठक पार पडली. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह पक्षाचे नेते उपस्थित होते. बैठकीनंतर धनंजय मुंडे प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया दिली.

सकाळी पहाटे चित्रकूट बंगल्यावर पोहोचलेले धनंजय मुंडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात जनता दरबारसाठी पोहोचले. त्यावेळी कार्यालयाच्या बाहेर धनंजय मुंडे यांनी पहिल्यांदा माध्यमांसमोर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. आदरणीय पवार साहेब आणि पक्ष जे ठरवेल ते, असं धनंजय मुंडे म्हणाले.

I have presented my statement to Sharad Pawar and the party, regarding the allegation against me. I have told them everything. I will do whatever the party and its chief Sharad Pawar decides: Maharashtra Minister Dhananjay Munde on allegations of rape against him pic.twitter.com/k4xMKgGL8x