धनंजय मुंडे प्रकरणी मोठी बातमी, रेणू शर्माच्या ट्विटमध्ये प्रताप सरनाईकांचा उल्लेख

मुंबई : भारतीय जनता पक्षाचे नेते कृष्णा हेगडे यांच्या आरोपानंतर आता रेणू शर्माने मौन सोडलं आहे. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या वाढदिवशी कृष्णा हेगडे यांच्याशी भेट झाल्याचं रेणू शर्मा यांनी ट्विट करत म्हंटले आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून रेणू शर्माने मौन सोडलं आहे. या ट्विटमध्ये रेणू शर्मा कृष्णा हेगडे यांना नेमकी कुठे भेटली याबाबत वाच्यता करण्यात आली आहे.

धनंजय मुंडे प्रकरण : "व्हिडीओ उघड केलेत तर सर्वांची तोंडं बंद होतील", रेणू शर्माच्या वकिकांचा खळबळजनक दावा



This is motivated action of Mr. Dhananjay Munde after my complaint. I was never involved in any honey trap activity as alleged. Infact Mr.krishna Hegde started the conversation with me. He met me in birthday party of Mr. Pratap SirNaik(MLA).

The allegations made by Mr. Krishna Hedge is false bogus and baseless. He is trying to tarnish my image and defame me in the society and also trying distract me from filing the FIR against Mr. Munde this is counter attack on me since I am filing FIR against Mr. Munde.