धनंजय मुंडे प्रकरणात मोठी बातमी; टाकलं एक पाऊल मागे, रेणू शर्माने घेतली माघार!

मुंबई : सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप करणाऱ्या रेणू शर्माने माघार घेतल्याचं पाहायला मिळतंय. रेणू शर्माने तसं ट्विट केलं आहे. "आता मीच एक पाऊल मागे टाकते, जसं तुम्हाला हवं आहे तसं..." म्हणत रेणू शर्माने ट्विट केलं आहे.

Our ab mujhe hatane our girane k liye itne logo ko aana pad raha hai, #maiakelivsmaharastra , ab aap sab jo likhna hai likho Baith k, god bless u

Agar Mai galat hun to itne log ab tak kyu nahi aaye mere liye bolne, Mai pichhe hatungi to bhi mujhe apne aap par garv rahega ki pure Maharashtra men Mai akeli ladki lad rahi thi jabki maine kisi party vishesh ka naam tak nahi liya our ab mujhe girane k liye

Ek kaam kariye aap sab hi Faisal le lijiye ,Bina kuchh Jane agar aap sab our jo mujhe jante hen wo bhi galat arop laga rahe hen to aap sab mil k hi decide kar lo, Mai hi pichhe hat jati hun jaisa aap sab chah rahe ho