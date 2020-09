कंगनाच्या प्रकरणावरुन दिया मिर्झानं संजय राऊतांकडे केली 'ही' मागणी

मुंबईः अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी अभिनेत्री कंगना राणावत हिनं आतापर्यंत बरेच वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईची तुलना पाकिस्तान व्याप्त भागाशी केल्यानं हा वाद चांगलाच पेटला आहे. कंगनाच्या या वक्तव्यावर सर्वत्र तिच्यावर टीका केली जात आहे. शिवसेनेनं राज्यभरात तिच्याविरोध आंदोलन देखील केलं आहे. तसंच कंगनाला संजय राऊत यांनी हरामखोर मुलगी असं म्हटलं होतं. त्यानंतर या शब्दावरुन अनेकांनी आक्षेपही घेतला. राऊत यांनी अभिनेत्री माफी मागावी अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.

संजय राऊत यांनी कंगनाची माफी मागावी अशी मागणी अभिनेत्री दिया मिर्झानं केली आहे. राऊत यांनी कंगनाला हरामखोर मुलगी म्हटल्या प्रकरणी दियानं ही मागणी केल्याचं समजतंय. दियानं एक ट्विट करत ही मागणी केलीय.

Strongly condemn the word ‘haramkhor’ used by @rautsanjay61. Sir you have every right to express your displeasure for what Kangana has said but you must apologise for using such language. https://t.co/6uY3AObCcw