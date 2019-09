धर्मेंद यांच्या पहिल्या पत्नीला तुम्ही पाहिलात का?

मुंबई : धर्मेंद्र देओल हे हिंदी चित्रपट सृष्टीतील एक धडाकेबाज व्यक्तीमत्व आहे. त्यांच्या चित्रपटांसारखेच त्यांचे खाजगी आयुष्य देखील रंजक आहे. त्यांची आणि हेमा मालिनींची प्रेमकथा सर्वांनाच माहित आहे. मात्र हेमा ही त्यांची दुसरी पत्नी आहे. 1954 साली वयाच्या 19 व्या वर्षी धर्मेंद्र यांनी प्रकाश कौर यांच्यासह पहिला विवाह केला होता. प्रसिद्ध अभिनेते सनी आणि बॅाबी ही प्रकाश आणि धर्मेंद्र यांचीच मुले आहेत. मात्र अनेकांनी प्रकाश यांना आतापर्यंत पाहिलेले नाही. दरम्यान सनी यांचा मुलगा करणच्या चित्रपटाच्या प्रिमियरला प्रकाश यांनी मुंबईत नुकतीच हजेरी लावली. यावेळी अनेक वर्षानंतर त्या पुन्हा एकदा कॅमे-यासमोर आल्या असल्याने सर्वत्र त्यांचे फोटो व्हायरल होत आहेत. धर्मेंद्र यांचा नातू करण यांने 'पल पल दिल के पास' या हिंदी चित्रपटातून बॅालिवूडमध्ये पदार्पण केले असून त्याच्या पहिल्याच चित्रपटाला शुभेच्छा देण्यासाठी सर्व देवोल कुटुंबीयासह अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली होती. मात्र यावेळी सर्वांचेच लक्ष वेधले ते धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश यांनी यांनी प्रकाश यांच्यासह लग्न केले होते. त्यांना सनी, बॅाबी, अजेता, विजेता अशी एकूण चार अपत्य आहेत.

