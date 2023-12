Dombivli News : डिपी रोड झाला पण लाईटच नाही; नागरिकांचा अंधारातून प्रवास

dp road construction there is no street light on ayre village road dombivli mumbai sakal

शर्मिला वाळुंज डोंबिवली- अनधिकृत बांधकामांचा अडथळा पार करत आयरे गावातील विकास आराखड्यातील रस्ता पूर्णत्वास आला. सीमेंट कॉंक्रीटीकरणाचा हा रस्ता पूर्ण होऊन जून महिन्यात तो नागरिकांसाठी खुला झाला. मात्र अद्याप या रस्त्यावर पालिका प्रशासनाने विद्युत दिव्यांची सोय केलेली नाही. यामुळे गेले सात महिन्यांपासून नागरिक अंधारातून प्रवास करत आहेत. भटक्या श्वानांचा उपद्रव आणि सुनसान रस्ता असल्याने या मार्गावर विद्युत दिव्यांची सोय करण्यात यावी अशी मागणी रहिवासी करत आहेत. प्रवासी येथून जाताना भितीने झपझप अंतर कापतात तर महिला वर्ग रात्री उशीरा या मार्गावरुन जाणे टाळत आहेत. डोंबिवली पूर्वेतील आयरे गाव परिसरातील विकास आराखड्यातील बालाजी गार्डन संकुलाकडे जाणारा रस्ता हा अनधिकृत बांधकामांमुळे गेले कित्येक वर्षे रखडला होता. पालिका प्रशासन देखील त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करीत होते. अखेर स्थानिक आमदार राजू पाटील यांच्या पाठपुराव्यानंतर हे अनधिकृत बांधकाम पडून रस्ते कामास सुरुवात झाली. आमदार पाटील व आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्या निधीतून सिमेंट कॉंक्रीटचा रस्ता येथे तयार झाला. जून महिन्यात हा रस्ता नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला. कोपर रेल्वे स्थानकामुळे या भागाचे नागरिकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. विकास आराखड्यातील रस्ता नसल्याने नागरिक कच्च्या खासगी रस्त्याचा वापर करीत होते. हा रस्ता झाल्यामुळे नागरिक सुखावले होते. मात्र त्यांच्या मागील शुक्लकाष्ठ काही कमी होण्याचे नाव घेत नाही. डिपीतील रस्ता झाला परंतू त्यावर लाईटच नसल्याने नागरिकांना अंधारातून पायपीट करावी लागत आहे. गणेशोत्सव विसर्जन तलावाकडे जाण्यास हा मार्ग असल्याने गणेशोत्सव काळात पालिकेने येथे हॅलोजन लावत गणेश भक्तांसाठी सोय केली. त्यानंतर ते दिवे काढून घेतले गेले. आमदार निधीतून रस्ता झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाला गेल्या सात महिन्यात येथे विद्युत दिव्यांची देखील सुविधा उपलब्ध करुन देता येत नसल्याने नागरिक आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. हा मार्ग अंधारी असल्याने कोपर स्थानकातून येणारे नागरिक आजही कच्चा रस्त्याचा वापर करत आहेत. तर महिलावर्ग देखील रात्री उशीरा कच्चा मार्गाचा वापर करत आहेत. त्या मार्गावर विद्युत दिवे असून तेथे रहदारी देखील असते. नव्या मार्गाच्या बाजूला कचरा टाकण्यात येत असल्याने रात्रीच्या वेळी भटक्या श्वानांची येथे वर्दळ असते. अंधारात ते प्रवाशांवर भूंकतात, धावून जातात त्यामुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. या मार्गावर लवकरात लवकर विद्युत दिव्यांची सोय करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.