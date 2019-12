MumbaiRains : मुंबईकरांनी नाताळात अनुभवला पाऊस..

मुंबईत चक्क नाताळात पाऊस पडताना पाहायला मिळतोय. मुंबईतील पडणारा पाऊस अवकाळी पाऊस आहे. नैऋत्य आणि दक्षिणपूर्व अरबी समुद्रावर सध्या कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झालाय आणि त्यामुळेच मुंबई आणि उपनगरांमध्ये पाऊस अनुभवायला मिळतोय.

आज मुंबईत पडलेल्या पावसावर नेटीझन्सन काय म्हणतायत पाहा:

— Pankaj Ahuja (@panku_) December 25, 2019

It's literally raining in Mumbai in DECEMBER.

Climate change is real you guys. If we don't take precautions we all gonna d!e before 2030. And that's a fact. Cut the cameras...deadass. #MumbaiRains

It's not cold enough even for Mumbai standards and now it's drizzling. Stay safe guys. Fever cold and cough incoming!!! #MumbaiRains #MumbaiWinters

— Shimo Kaka (@Shimographer) December 25, 2019

The weather in Mumbai got so romantic all of a sudden #MerryChrismas #weather #MumbaiRains

— Sunny J (@SunnyJ2201) December 25, 2019

स्कायमेट संस्थेमार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार गुरुवारपर्यंत हा पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. मुंबई शहरात मुसळधार पाऊस पडणार नाही असं देखील स्कायमेटने म्हटलंय. त्यामुळे आता मुंबईत पडणारा पाऊस हलक्या स्वरूपाचा असणार आहे.



Places like Aurangabad, #Mumbai, #Pune, Ahmednagar, Satara, Buldhana, Amravati, Nagpur, Wardha, Gondi and Chandrapur may receive light rainfall activities. Heavy rains are ruled out.https://t.co/xINMUhkrf7

कुठे पडला पाऊस ?

मुंबई आणि उपनगरामध्ये म्हणजेच ठाणे, डोंबिवली, पनवेल, ओशिवरा, जोगेश्वरी पश्चिम, मालाड , घाटकोपर, विक्रोळी, ऐरोली, कांदिवली आणि विलेपार्लेमध्ये पावसाच्या सरी अनुभवायला मिळाल्या.

सध्या वातावरणात कमालीचा फरक पडलेला पाहायला मिळतोय. बदलत्या वातावरणामुळे सर्दी, खोकला अशा आजारांचं प्रमाण वाढतं. हिवाळ्यात उष्णता आणि आज पडलेला पाऊस, यामुळे नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात येतंय.

