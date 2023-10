ठाणे : ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाकडून प्रवासी वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. अशात आता मंगळवारी रात्री चक्क टीएमटीच्या नव्या कोऱ्या वातानुकूलित बसचा कंडक्टर हा शेवटचा स्टॉप येण्यापूर्वीच मधूनच गायब झाल्याचा प्रकार त्या बसमधील प्रवाशांना अनुभवला. हा प्रकार मोबाईलमध्ये कैद केला गेला आहे. याबाबत चालकाला विचारणा केली असता, चालकाने ती खासगी बस असल्याप्रमाणे ‘ड्युटी अवर्स’ संपल्याने कंडक्टर उतरून वागळे इस्टेटला गेल्याचे म्हटले. (duty hours over conductor cut off previous stop by TMT of Thane Municipal corporation)

बोरिवली ते ठाणे स्टेशनदरम्यान प्रवासी तिकिटाचा हिशेब देण्यापूर्वीच कंडक्टर गायब झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. आता हे कंडक्टरप्रकरण परिवहन व्यवस्थापक तसेच समिती कशा प्रकारे हाताळते, हेच पाहावे लागणार आहे. एका प्रवाशाने बहुतेक त्याचा स्टॉप आला असावा, दुसऱ्याने चालक आणि कंडक्टर ही जय-विरू जोडी आहे, असे म्हटले.

ठाणे परिवहनची बस मंगळवारी रात्री बोरिवलीवरून ठाण्यात येत होती. नितीन कंपनी स्टॉपवरच त्या बसचा कंडक्टर बसमध्ये चढणाऱ्या प्रवाशांना माझी ड्युटी संपली आहे. तिकीट घ्या आणि मग बसमध्ये चढा, असे सांगत होता. बस सुरू झाल्यावर तो बसमध्ये न चढताना येथून निघून गेला. आतमध्ये बसलेल्या इतर प्रवाशांना कंडक्टर आहे की नाही हे माहितीच नव्हते. या वेळी गणेश थोरात नावाच्या प्रवाशाने नितीन कंपनी स्टॉपपूर्वी बसलेल्या काही प्रवाशांना कंडक्टर कुठे आहे, याबाबत विचारणा केली.

अखेर शेवटचा स्टॉप आल्यावर चालकाला प्रवासी थोरात यांनी विचारणा केली. मला सिद्धार्थनगर येथे उतरायचे होते. कंडक्टर नसल्याने बेल कोण वाजवणार, तेव्हा चालकाने आपण पुढे यायचे, बस थांबवली असती. पण, कंडक्टर कुठे गेला, असा सवाल करताच चालकाने त्याची ड्युटी संपली. तो वागळेला गेला, असे सांगून मोकळा झाला. तसेच सर्व प्रवासी उतरताच बस घेऊन निघून गेला, असे थोरात यांनी म्हटले.

ही तर जय-विरूची जोडी

थोरात यांनी विचारणा केल्यानंतर कंडक्टरची शोधाशोध सुरू झाली. त्यातच एक प्रवासी म्हणाला, बहुतेक त्याचा स्टॉप आला असावा, दुसरा म्हटला त्याचे घर आले असेल. अन्य एका प्रवासीने चालक आणि कंडक्टर ही जय-विरूची जोडी असावी, असे म्हटल्याचे त्या व्हायरल व्हिडीओत आहे.