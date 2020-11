१२ तासांच्या चौकशीनंतर प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चांदोळेंना ईडीकडून अटक

मुंबईः शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चांदोळे यांना अटक केली आहे. जवळपास दोन दिवस १२ तास चौकशी केल्यानंतर ही अटक करण्यात आली आहे. चौकशीनंतर त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. मंगळवारी त्यांची ईडीकडून करण्यात आली होती. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर ईडीनं चांदोळे यांना ताब्यात घेतलं. तर प्रताप सरनाईक यांच्या मुलाला आज पुन्हा चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं आहे.

अमित चांदोळे हे प्रताप सरनाईक यांचे व्यावसायिक भागीदार आहेत. चांदोळे टॉप्स ग्रुपचे भागीदार असल्याची माहिती आहे. मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी अमित चांदोळे यांना ईडीकडून अटक केली आहे. टॉप्स सिक्युरिटी या ग्रुपविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गुन्ह्याप्रकरणी मंगळवारी सक्तवसुली संचलनालयाने प्रताप सरनाईक यांच्या घरी आणि कार्यालयांवर छापे टाकले होते.

Mumbai: Enforcement Directorate has arrested one Amit Chandole in an alleged money laundering case related to private company Tops Security