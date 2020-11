आम्ही कोणाच्या बापाला घाबरत नाही, हिंमत असेल तर घरी या: संजय राऊत

मुंबईः शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरावर ईडीने छापेमारी सुरु केली आहे. त्यानंतर ईडीनं केलेल्या कारवाईवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसंच ईडी आणि भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. आम्ही कोणाच्या बापाला घाबरत नाही. हिंमत असेल तर घरी या आणि अटक करा, असं खुलं आव्हान संजय राऊतांनी दिलं आहे. ईडीनं आपली एक शाखा भाजप कार्यालयात उघडल्याचा टोला देखील राऊत यांनी लगावला आहे. आमच्या आमदार, खासदारांच्या घरासमोर ईडीनं तळ ठोकला तरी आम्ही घाबरणार नाही, अशा इशाराच त्यांनी दिला आहे.

ईडी असो किंवा कोणीही असो त्यांनी राजकीय पक्षाची शाखा असल्याचंसारखं काम करु नये, असंही ते सांगायला विसरले नाहीत. प्रताप सरनाईक घरी नसताना त्यांच्या घरावर टाकलेला छापा म्हणजे नामर्दानगी आहे. दिल्लीतूनच नाही तर इंटरपोलची टीम आली तरीही काही फरक पडणार नाही. भाजपनं सरळ लढाई करावी. शिखंडीसारखं ईडी किंवा सीबीआयचं बाहुलं हाती धरुन कारवाई केली तरी आम्ही घाबरत नसल्याचं आव्हानच संजय राऊत यांनी भाजपला दिलं आहे. आमच्या सर्व आमदार आणि खासदारांच्या घरासमोर ईडीने कार्यालय थाटलं तरी आम्ही घाबरत नाही, असं ते म्हणालेत.

Maharashtra: Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik's residence and office in Thane are being raided by officials of Enforcement Directorate.

