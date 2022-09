Shivsena: सदा सरवणकर मध्यरात्रीच सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात; चर्चांना उधाण

Navratri Festival 2022 : गंगाघाटावर मोठ्या संख्येने टिपऱ्या विक्रेते दाखल

नाशिक : शारदीय नवरात्रोत्सवाला येत्या २६ तारखेपासून आरंभ होत आहे. कोरोना संकट दूर झाल्याने आता जागोजागी टिपऱ्या, रास-गरब्याची धूम रंगणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर गंगाघाटावर धुळे जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने टपऱ्या विक्रेते दाखल झाले आहेत. (large number of vendors came on Ganga Ghat for sell