मुंबई

Eknath Shinde: ठाण्याचे तारणहार म्हणतात अन् उमेदवार जाहीर नाही करू शकत; विरोधकांची टिका

ठाणे, कल्याण -डोंबिवलीमध्ये त्यांना अद्याप उमेदवार दिलेला नाही. त्याचबरोबर हिंगोली, यवतमाळ - वाशीम मतदासंघांचा घोषित केलेला उमेदवार ऐनवेळी बदलावा लागला| They are yet to be nominated in Thane, Kalyan-Dombivli. At the same time, the declared candidate of Hingoli, Yavatmal-Washim constituencies had to be changed in time