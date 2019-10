पनवेलमध्ये निवडणूक होणार रंगतदार

पनवेल : विधानसभा निवडणुकीचा दिवस जसजसा जवळ येऊन ठेपला आहे, तसतशी पनवेल विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक प्रचारातील रंगत वाढू लागली आहे. बुधवारी (ता. १६) खारघरमध्ये होणाऱ्या प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः भाजप उमेदवाराच्या प्रचारार्थ उपस्थित राहणार आहेत. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या सभेचे ठिकाण निश्‍चित करण्यात आले आहे. तिसऱ्यांदा विधानसभेत प्रवेश करण्याच्या हेतूने निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या दृष्टीने ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक ठरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. पनवेल मतदारसंघातील निवडणुकीच्या प्रचारासाठी खुद्द पंतप्रधान उपस्थित राहण्याची आतापर्यंतच्या पनवेलच्या इतिहासातील बहुधा ही पहिलीच निवडणूक असणार आहे. निवडणुकीत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काळजी घेण्याकरिता गुजरात पोलिसांच्या १००० जवानांचे पथक एका विशिष्ट रेल्वेने शनिवारी पनवेलमध्ये दाखल झाले. पनवेल आणि उरण मतदारसंघातील विविध मतदान केंद्रांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी या पोलिस कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात येणार आहे.

