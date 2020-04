घरात चुली पेटणंही मुश्कील;  आदिवासीं तरुण झाले बेरोजगार...

मुंबई ः दिवसभर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते कान्हेरी गुफेदरम्यान पर्यटकांची वाहनातून ने-आण करायची. त्यातून दिवसाला 500 ते 600 रुपये मिळतात. याद्वारे घरखर्च आणि संसाराचा गाडा ओढायचा, असा रोजचा दिनक्रम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पाड्यावरील तरुणांचा होता; मात्र कोरोनामुळे राज्यातील सर्व राष्ट्रीय उद्यान बंद करण्यात आली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानही बंद झाले. त्यामुळे हातावर पोट भरणारे वाहनचालक आणि गाईड यांचा रोजगार बुडाला. पर्यटनाच्या हंगामातच उद्यान बंद झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांवर नामुष्की ओढावली. गेल्या महिनाभरापासून त्यांना रोजगार नाही. त्यामुळे अनेकांच्या घरात चुली पेटणे मुश्कील झाले आहे. दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत या आदिवासींना पडली आहे. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकांचे सर्वात पसंतीचे पर्यटन स्थळ आहे. कान्हेरी गुंफामुळे परदेशी पर्यटकांचा ओढा येथे असतो. नॅशनल पार्कची सफर करण्यासाठी तसेच कान्हेरी गुंफापर्यत ने -आण करण्यासाठी उद्यानातील स्थानिक तरुणांनी गट तयार करून पर्यटकांसाठी वाहतूकीची सेवा सुरू केली. त्यासाठी रीतसर सरकारची परवानगी घेतली. गेली 8-10 वर्ष ही वाहतूकीची सेवा सुरू आहे. यामुळे येथील आदिवासी पाड्यावरील तरुणांना रोजगार मिळाला. विविध पाड्यावरील एकूण 40 तरुण या व्यवसायावर अवलंबून आहेत; मात्र कोरोनामुळे सर्वच ठप्प झाले. ही 40 तरुण बेरोजगार झाली. तर पर्यटकांसाठी काकडी, कैरी, फळ विकणाऱ्या महिलांचा रोजगार बुडाला. या महिलांचे घर याच उपजिविकेवर चालायचे. त्यांना आता दोन वेळचे अन्न मिळणेही मुश्कील झाले आहे. नगरसेवक, आमदार आणि काही संस्थांनी आदिवासी पाड्यापर्यंत काही प्रमाणात अन्न धान्याचे वाटप केले. एकेकाच्या घराच पाच ते सहा लोक राहतात. त्यामुळे इतरांनी वाटप केलेले हे 5 किलो अन्नधान्य तरी कसे पुरणार, असा या तरुणांचा समावेश आहे. काकडी व कैरी विकणाऱ्या आदिवासी मुलीने सांगितले, मी जंगलात पाड्यावर राहते. तेथून रोज पायी कैरी, काकडी विकायला येते. दिवसाला 200 ते 300 रुपये मिळतात. त्यावर आमच्या घराची चुल पेटते; मात्र आता उपासमारीची वेळ ओढावली आहे. महिना झाला उत्पन्नाचे काही साधन नाही. ऐन मोसमात कोरोना आल्यामुळे सर्वच कमाई बुडाली. फार बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आधाीच्या कमाईवर कसाबसा गुजराणा करतोय.

- संजय नाडर, स्थानिक गाईड व वाहनचालक वाहन चालक म्हणून काम करतो. त्यावर माझी रोजी रोटी आहे. माझ्या कुटूंबांत पाच माणसे आहे. त्यातही दोघे वृद्ध आहेत. महिना झाला, काहीच कमाई नाही. घरीच बेरोजगार पडून आहे. थोडे जमा केलेले पैसे आहेत. त्यातून निभावत आहे. त्यातून दवा पाण्याचा खर्च, रेशन भागत नाही. स्थानिक नगरसेवकांनी रेशन दिले. त्यावर चूल पेटते; मात्र हे रेशनही आता संपत आले आहे. पुढील दिवस कसे काढायचे.

- बबन सातवी, वाहनचालक The employment of drivers and guides lossed in sanjay gandhi national park

