'अंमलबजावणी संचलनालय' असाच फलक हवा : मनसे

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शुक्रवारी (ता.23) अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) ला कार्यालयाबाहेरील फलक मराठी भाषेत नसल्याप्रकरणी नोटीस बजाविली होती. त्यानंतर मनसेने मुंबई महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला नोटीस पाठविली आहे. महापालिकेने ईडी कार्यालयाचा बोर्ड मराठीत करावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. ईडी ह्या तपास यंत्रणेचा नामफलक मराठीत असावा अशी मागणी मराठी एकीकरण समितीने केली आहे.. ही मागणी मनसेने केल्याची बातमी एका वृत्तमाध्यमाने केली होती ती आम्ही प्रमाण मानली होती, पण त्यांनी बातमी अधिक अचूक केल्यावर आम्ही देखील मथळा अचूक करत आहोत https://t.co/PlVEahcdub — MNS Adhikrut (@mnsadhikrut) August 23, 2019 कोहिनूर मिल जमीन खरेदी प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची गुरुवारी (ता.22) ईडीने तब्बल नऊ तास चौकशी केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मनसेतर्फे ईडीला फलकाबाबत एक आगळीवेगळी नोटीस पाठविण्यात आली होती. ईडी कार्यालयाबाहेरील फलक मराठीत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने हा फलक मराठीत लावावा, अशी मागणी मनसेकडून करण्यात आली. मनसेचे उपाध्यक्ष अरविंद गावडे यांनी महापालिकेच्या फोर्ट येथील 'ए' विभाग कार्यालयाला एक पत्र दिले आहे. या पत्राची प्रत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, ईडी कार्यालय तसेच महापालिकेच्या सहाय्यक पालिका आयुक्तांनाही देण्यात आली आहे. या पत्रात असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियन 1948 अंतर्गत महाराष्ट्र दुकाने व अस्थापना नियम 1961 च्या नियम 20-ए नुसार ही नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या नियमानुसार, राज्यातील प्रत्येक अस्थापनेची नावाची पाटी ही मराठी अर्थात देवनागरी लिपीत असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर इंग्रजी किंवा इतर भाषेचा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार महाराष्ट्रात मराठी ही राजभाषा आहे. मराठी भाषेची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी, म्हणून राज्य सरकारने शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार केंद्रीय कार्यालयातही मराठी भाषेचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या फलकावर मराठी भाषेचा वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संबधीत कार्यालयाला तशा सूचना कराव्यात व केलेल्या कारवाईचे उत्तर लेखी स्वरूपात द्यावे. 'अंमलबजावणी संचलनालय' हा फलक मराठीत हवा!

महाराष्ट्रात शासकीय फलक मराठीत हवेत ह्या नियमाचा अंमलबजावणी संचलनालयाला (ईडी) विसर पडला आहे. ह्या नियमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आहे ही जाणीव पक्षाचे उपाध्यक्ष श्री.अरविंद गावडे ह्यांनी करून दिली pic.twitter.com/YZyRo28cYj — MNS Adhikrut (@mnsadhikrut) August 26, 2019 काय आहे ईडीच्या फलकावरील मजकूर :

मुंबईमधील फोर्ट येथे असणाऱ्या ईडीच्या कार्यालयाबाहेर लावण्यात आलेल्या फलकावर हिंदी भाषेत 'प्रवर्तन निर्देशालय' असा मजकूर लिहण्यात आला आहे. त्याखालोखाल 'Enforcement Directorate' असे इंग्रजीत लिहले आहे. सदर फलकावर कुठेच मराठी भाषेचा वापर करण्यात आला नसल्याने मनसेने या फलकावर मराठीत 'अंमलबजावणी संचालनालय' असा उल्लेख करावा, अशी मागणी केली आहे.

