ठाण्यात प्रत्येक सव्वा मिनिटाला आढळतोय एक कोरोना रुग्ण

ठाणे : ठाण्यात कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढत असून शुक्रवारी दिवसभरात 990 नव्या रुग्णांची नोंद झाली. एप्रिलमध्ये कोरोनाचा विस्फोट होण्याचा इशारा केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेने दिला असला तरी ठाण्यात दर सव्वा ते दीड मिनिटाला कोरोनाच्या नव्या रुग्णाची भर पडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आता ठाण्यातील कोव्हिड रुग्णालयेही हाऊसफुल झाली आहे. शहरातील अनेक खासगी कोव्हिड रुग्णालयांमध्ये खाटा शिल्लक नसल्याने निम्म्याहून अधिक रुग्ण घरीच उपचार घेत आहेत. ठाणे पालिका क्षेत्रामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून दैनंदिन रुग्णसंख्येमध्ये रोज शंभर ते दीडशे रुग्णांची भर पडत आहे. गुरुवारी सर्वाधिक 932 रुग्णांची नोंद झाल्यानंतर शुक्रवारी आतापर्यंतच्या उच्चांकी 990 रुग्णांची भर पडली, तर दोघांचा मृत्यू झाला. पालिकेच्या अहवालानुसार, सर्वाधिक रुग्ण माजिवाडा-मानपाडा प्रभागात असून तेथे 302 रुग्णांची नोंद झाली. त्याखालोखाल स्थानक परिसरातील नौपाडा प्रभागात 135 रुग्णांची सापडली. कळवा, उथळसर हे प्रभागही कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनले आहेत. कोरोना वेगाने हातपाय पसरत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण वाढला असून आता रुग्णालयांमध्येही खाटा मिळत नसल्याने रुग्णांना प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे. महत्ताची बातमी : देवेंद्र फडणवीस यांना ६.३ जीबीचा पेन ड्राइव्ह कुठून मिळाला? काँग्रेसचा सवाल ठाण्यातील कोव्हिडस्थिती - ग्लोबल रुग्णालयासह ठाण्यात 18 खासगी कोव्हिड रुग्णालये

- दोन हजारांहून अधिक खाटांची व्यवस्थाही तोकडी

- सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना घरीच उपचार घेण्याचा सल्ला

- ठाण्यात साडेसहा हजारांहून अधिक सक्रिय रुग्ण

- 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक रुग्णांवर घरीच उपचार जोखमीच्या रुग्णांना दिलासा ठाण्यातील बहुतांश रुग्णालयांमध्ये खाटा अपुऱ्या पडत असल्या तरी जोखमीच्या रुग्णांसाठी पुरेशा प्रमाणात व्हेंटिलेटर आणि ऑक्‍सिजन खाटा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. महत्त्वाची बातमी : पार्ल्यातील पॉश नाईट क्लबवर पोलिसांची धाड, विनामास्क सुरु होती पार्टी रुग्णालयांची स्थिती ( रुग्णालये - एकूण खाटा - उपलब्ध खाटा ) कौशल्या रुग्णालय - 120 - 26

अवेन्यू वेदांत - 130 - 06

बेथनी रुग्णालय - 57 - 00

ठाणे कोव्हिड रुग्णालय - 226 - 77

ठाणे हेल्थ केअर - 53 - 00

हायलॅंड रुग्णालय - 27 - 00

नोबेल रुग्णालय - 30 - 00

स्वयंम रुग्णालय - 30 - 00

एकता रुग्णालय - 24 - 00

विराज रुग्णालय - 22 - 01

ठाणे ग्लोबल हॉस्पिटल - 548 - 08

