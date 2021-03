Exclusive: मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग आणि कुटूंबीयांच्या नावे संपत्ती किती? जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई: मुंबईच्या आयुक्तपदावरुन हकालपट्टी झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गृहमंत्र्यांची तक्रार करणारे परमबीर सिंग सध्या चर्चेत आहेत. यावर आक्रमक पवित्रा घेत राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही परमबीर सिंग यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. अशातच आता परमबीर सिंग यांच्या कोट्यावधींच्या स्थावर मालमत्तेची माहिती समोर येत आहे. IAS, IPS अधिकाऱ्यांना दरवर्षी आपल्या स्थावर मालमत्तेची माहिती सरकारला द्यावी लागते. गेल्या वर्षी सरकारला सादर केलेल्या माहितीप्रमाणे परमबीर सिंग व त्यांच्या कुटूंबीयांच्या नावे मुंबईत चार कोटी रुपये किमतीचे दोन फ्लॅट तर हरीयाणातील आपल्या गावी चार कोटींचे घर व लाखो रुपयांची जमिन खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाला सादर केलेल्या या माहितीनुसार 2003 मध्ये अंधेरीतील वसुंधरा सोसायटीत 48.75 लाख रुपयांना परमबीर सिंग यांनी फ्लॅट खरेदी केला होता. तसेच 2005 मध्ये नेरळमधील शगुफा सोसायटीत 3.60 कोटी रुपयांना आणखी एक फ्लॅट परमबीर सिंग यांनी आपल्या व पत्नीच्या नावे संयुक्तीकरित्या खरेदी केल्याची यात माहिती आहे. तसेच हरीयाणातील त्यांच्या गावी कुटूंबीयांच्या व स्वतःच्या नावे संयुक्तिकरित्या 4 कोटी रुपये किमतीचे घर असल्याची माहितीही परमबीरसिंग यांनी शासनाला सादर केली आहे. याशिवाय 2019 मध्ये हरीयाणामध्ये 14 लाख रुपयांची जमिन खरेदी केल्याचाही या माहितीत उल्लेख आहे. या सर्व किमती खरेदी करतानाच्या बाजारभावानुसार असून ही रक्कम आठ दहा कोटींच्या घरात जाते. केवळ पगारावर ही कोट्यवधींची माया कमावणे शक्य आहे का? तसेच या स्थावर मालमत्तेशिवाय परमबीर सिंग यांच्याकडे आणखी किती व कुठल्या स्वरुपात संपत्ती आहे याची आता सत्ताधाऱ्यांकडून चौकशीची मागणी होत आहे.

Web Title: Exclusive report on ex commissioner of Mumbai Parambir Singh property